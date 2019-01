II Festiwal Polskiej Żywności

8 października w Borkach Kosach k. Zbuczyna Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych organizuje II edycję festiwalu „Z gruntu Polska”.

Jak zapowiadają organizatorzy w trakcie imprezy omówione zostaną takie problemy, jak afrykański pomór świń i w tej perspektywie problem z kurczeniem się stada trzody chlewnej. Modnym i istotnym tematem, który będzie przedmiotem dyskusji, jest odtworzenie lokalnego i regionalnego rolnictwa poprzez skrócenie łańcucha dostaw. Rolniczy OPZZ omówi w tym miejscu projekt Z Gruntu Polska – wirtualny rynek produktów rolnych.

Ciekawostką będzie prezentacja dwóch aplikacji – pierwsza to narzędzie zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń z wykorzystaniem dronów, termowizji i sieci neuronowych. Druga to aplikacja mobilna Demeter by Resq, która pomoże wezwać odpowiednią pomoc w obliczu zagrożenia, poinformuje i prześle rolnikowi zasady bioasekuracji w czasie rzeczywistym oraz wykryje wypadek dbając czynnie o bezpieczeństwo rolnika – informuje Rolniczy OPZZ.

Źródło: OPZZ