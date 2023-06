Hydrant musi znajdować się nie dalej niż… 75 metrów od silosu zbożowego 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie usytuowania hydrantu w odległości większej niż 75 metrów. Na wniosek odpowiedziało MSWiA wyjaśniając, że wymagania dotyczące zapewnienia wody do gaszenia pożarów są takie same dla wszystkich obiektów budowlanych.

W maju Krajowa Rada Izb Rolniczych w maju wnioskowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uproszczenia przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych (o czym informowaliśmy w artykule Przepisy utrudniają budowę silosów zbożowych . Rada oczekiwała m.in., że zmianie ulegnie wymaganie usytuowania hydrantu w odległości do 75 m. od silosu, tłumacząc, że “w przypadku gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, taka odległość hamuje budowę silosów”.

Na wniosek w tej konkretnej sprawie Radzie odpowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

“Zgodnie z przepisami § 10 ust. 6 pkt 3 i 4 rozporządzenia MSWiA hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej, stanowiącej źródło wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru chronionego obiektu budowlanego, w tym silosu ze stałymi sypkimi materiałami palnymi, powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 75 m – w przypadku hydrantu najbliższego oraz 150 m – w przypadku pozostałych hydrantów niezbędnych do zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych” – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez MSWiA do KRiR.

“Przedmiotowe wymagania dotyczą wszystkich rodzajów obiektów budowlanych (…) a ich postanowienia (…) warunkują one możliwość szybkiego zorganizowania zaopatrzenia w wodę dla pomp pożarniczych przy zachowaniu ciągłości podawania przez nie środków gaśniczych”.

W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymagań – co było przedmiotem troski KRiR – istnieje możliwość stosowania tzw. uzupełniających źródeł wody, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 250 m od chronionego obiektu budowlanego (np. silosu), czyli:

– studni o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s,

– punktu czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód,

– przeciwpożarowego zbiornika wodnego spełniającego wymagania PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne.

Ponadto, “gdy spełnienie powyższych wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania (…) na wniosek właściciela obiektu budowlanego (…) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może uzgodnić rozwiązania zamienne, jeżeli zapewniają one niepogorszenie ich warunków ochrony przeciwpożarowej”.

W podsumowaniu odpowiedzi MSWiA ocenia, że przepisy “umożliwiają stosowanie dla silosów zbożowych szeregu rozwiązań z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w szczególności możliwość ich indywidualnego dostosowania do występujących w danym przypadku uwarunkowań lokalnych. Z tego też względu nie identyfikuje się potrzeby wprowadzania zmian w dotychczasowych przepisach rozporządzenia MSWiA z powodu postulowanego „elastycznego podejścia” do ochrony przeciwpożarowej silosów zbożowych”.

źródło: KRiR