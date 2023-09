KRIR zabiega o przedłużenie zakazu importu 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 6 września 2023 r. do unijnych komisarzy: ds. rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz ds. handlu Valdisa Dombrovskisa, o przedłużenie terminu obowiązywania zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Zarząd KRIR uważa też, że należy wprowadzić “faktyczne” kontrole tranzytu tych produktów poza UE.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest zdania, że zakaz importu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji powinien obowiązywać co najmniej do końca tego roku. Jeśli nie zostanie przedłużony, spowoduje to jeszcze większe niż dotychczas zdestabilizowanie rynków rolnych w krajach przyfrontowych, a nawet do upadku rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

KRIR podkreśla konieczność wspierania Ukrainy, ale też konieczność rozłożenia ciężaru tego wsparcia na całą Unię Europejską.

– Pomoc Ukrainie jest konieczna, ale musi być rozłożona sprawiedliwie pomiędzy wszystkie państwa członkowskie UE. Konieczne jest dostosowanie możliwości technicznych korytarzy solidarnościowych przez rozbudowę infrastruktury służącej przewożeniu towarów do innych krajów europejskich i poza jej granice – czytamy w piśmie Zarządu KRIR skierowanym do ww. komisarzy UE.

Przedstawiciele samorządu rolniczego uważają też, że, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe zarówno Europy, jak też Afryki i Bliskiego Wschodu, powinny zostać wprowadzone dopłaty ze środków UE do transportu zboża do portów europejskich, Zdaniem Zarządu KRIR takie działania zapewnią nie tylko ochronę rynków rolnych, ale również zapewnią godne warunki życia mieszkańcom innych kontynentów, co przyczyni się do ograniczenia masowej migracji do UE.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest też zdania, że konieczne jest zwiększenie kontroli fitosanitarnej napływających płodów rolnych z Ukrainy.