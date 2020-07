Grupa Azoty rozwija się

Integracja niemieckiej spółki Compo Expert z Grupą Azoty przebiega bardzo szybko i powiększają się korzyści finansowe z dokonanego w listopadzie 2018 r. przejęcia. W Policach odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu Integracji Compo Expert i Grupy Azoty.

W posiedzeniu Komitetu uczestniczyli przedstawiciele zarządów spółek Grupy Azoty, Rady Nadzorczej Compo Expert oraz liderzy zespołów odpowiedzialni za realizację poszczególnych inicjatyw. W ramach projektu integracji realizowanych jest blisko 70 inicjatyw z takich obszarów jak m.in. zakup surowców, badania i rozwój, wymiana know-how w zakresie produkcji i technologii, sprzedaż i marketing, finanse oraz IT.

Grupa Azoty przejęła Compo Expert, jednego z producentów nawozów specjalistycznych, sprzedawanych w 100 krajach świata, w listopadzie 2018 r. za kwotę 226 mln euro. Od początku 2019 r. spółka jest ujmowana w sprawozdaniach finansowych Grupy Azoty. W 2019 r. udział Compo Expert w skonsolidowanych przychodach Grupy przekroczył 13 proc., a w I kwartale 2020 r. wyniósł 15 proc.

– Dzięki zakupowi Compo Expert Grupa Azoty uzupełniła ofertę o zaawansowane produkty nawozowe. Ta operacja doskonale wpisała się w naszą strategię przesuwania się od prostych produktów bazowych do bardziej zaawansowanych, o większej efektywności, będących przyszłością rynku, na których możemy również realizować atrakcyjne marże. Udział Compo Expert w naszej Grupie to nie tylko łatwe do wyliczenia efekty finansowe, ale także dostęp do nowych rynków zagranicznych i korzyści wynikające z dostępu do nowoczesnej technologii – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Możliwe do uzyskania efekty synergii z przejęcia Compo Expert zostały oszacowane na 40 mln euro do 2024 r., z czego 6 mln euro zostało zrealizowanych w 2019 r. Synergie zostały osiągnięte m.in. w wyniku przejęcia dostaw surowców do produkcji Compo Expert przez polskie spółki Grupy Azoty, wzajemnego udostępnienia sieci sprzedaży, wspólnych zakupów czy refinansowania zadłużenia niemieckiej spółki w wyniku zakończonego już procesu integracji finansowej. Prowadzone są też wspólne prace badawczo-rozwojowe w kluczowych dla Grupy Azoty obszarach, m.in. w oparciu o wymianę doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnego zaplecza badawczego.