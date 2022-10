Grupa Azoty rozwija linie do granulacji saletry

Zarząd Grupy Azoty Puławy – zgodnie z planem prowadzonej inwestycji – podjął decyzję o rozpoczęciu rozruchu mechaniczno-technologicznego drugiej linii Granulacji Mechanicznej Saletry. To kolejny etap realizacji jednego z największych projektów nawozowych w Polsce.

Każda z dwóch instalacji granulacji mechanicznej ma założone zdolności produkcyjne na poziomie 1 200 ton/dobę saletry granulowanej mechanicznie lub 1 400 ton/dobę saletrzaku. Pierwsza linia ruszyła z produkcją 11 czerwca ubiegłego roku.

Podstawowe cele realizacji inwestycji to:

– rozszerzenie asortymentu wytwarzanych nawozów dla potrzeb rolników,

– poprawa jakości saletry amonowej pod względem wytrzymałości mechanicznej granuli,

– zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i transportu nawozów na bazie saletry amonowej,

– przygotowanie się do spełnienia wymogów związanych z ryzykiem potencjalnego ograniczenia obrotu nawozami o wysokiej zawartości azotanu amonu.

Wymiana turbozespołu TG1

Zrealizowane zadanie inwestycyjne „Wymiana turbozespołu TG1”

w zakładowej elektrociepłowni obejmowało wymianę turbiny parowej wraz z urządzeniami pomocniczymi, generatora z układem wzbudzenia i wyprowadzeniem mocy oraz układów sterowania. Turbozespół zainstalowano na istniejących fundamentach, po ich wcześniejszym dostosowaniu.

Nowy turbozespół ma moc 34 MW – to 4 MW więcej niż poprzedni z lat 60.

W układzie skojarzonym wytwarza ciepło technologiczne oraz energię elektryczną. Turbina jest wyposażona w 7 upustów pary, w tym 3 na poziomie par technologicznych, co pozwala pracować w wysokim stopniu skojarzenia wytwarzanego ciepła i energii elektrycznej. W efekcie uzyskuje się mniejszy wskaźnik jednostkowy zużycia ciepła na MWh, a co za tym idzie mniejszą emisję COշ/MWh w stosunku do poprzedniej maszyny.

Wysoka dyspozycyjność, duży stopień skojarzenia i większa moc pozwalają na zmniejszenie zakupu energii elektrycznej z sieci państwowej oraz zwiększają pewność zasilania instalacji technologicznych. Ponadto zastosowane układy regulacji zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo i warunki pracy.

Zgodnie z komunikowanym wcześniej zakresem działalności, po 22 sierpnia 2022 roku kontynuujemy bez przeszkód realizację swoich inwestycji. Trwające i już zakończone zadania z jednej strony zwiększają nasze możliwości produkcyjne, a z drugiej dostosowują nasz Zakład do wymagań Europejskiego Zielonego Ładu, odpowiadając na potrzeby nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa oraz zmniejszając emisyjność i energochłonność naszych procesów technologicznych – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Źródło: Grupa Azoty