“Fundusze promocji stanowią kolejny haracz na branżę rolną”. Czy fundusze promocji żywności mają sens?

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie rolniczych związków zawodowych z premierem Mateuszem Morawieckim. Jednym z postulatów ZZR KORONA była likwidacja funduszów promocji produktów rolno-spożywczych, które zdaniem organizacji są nieefektywne.

– Pytanie o zasadność istnienia tych funduszy, o tyle zasadne że np. spada liczba stad i pogłowia trzody chlewnej (w ciągu 7 lat ubyło aż 75%), co stwarza zbędność działań promocyjnych. Ponadto fundusze promocji stanowią kolejny haracz na branżę rolną, wiążącą się z opłatami od przedsiębiorców (do 0,1% wartości netto od sprzedaży produktów rolno-spożywczych, a nawet 0,2% w przypadku roślin oleistych) czyli są de facto quasi-podatkiem i ze stanowiskami w postaci komisji zarządzających – czytamy w piśmie skierowanym do premiera.

ZZR KORONA zaproponował wobec tego, aby środki zebrane na fundusze promocji przeznaczyć na wsparcie eksportu zbóż i rzepaku poprzez finansowanie ich zakupu lub dopłaty do kosztów transportu zbóż eksportowanych przez firmy państwowe.