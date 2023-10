Francuzi nie mają pieniędzy na drogie jaja ekologiczne 

Jak wynika z najnowszych analiz prowadzonych przez francuską branżową organizację CNPO, konsumenci borykający się z poważnym kryzysem kosztów utrzymania, wybierają jaja z chowu klatkowego zamiast ekologicznego.

Artykuł na ten temat opublikowała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Czytamy w nim, że Francuzi nie chcą rezygnować z najtańszych jaj klatkowych, natomiast sprzedaż droższych jaj ekologicznych spadła W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku o 7% w porównaniu do roku 2022.

Przedstawiciel sprzedawców detalicznych w zarządzie CNPO Franck Darteil w wypowiedzi dla telewizji France Inter powiedział, że dla francuskich konsumentów jaja “są produktem antykryzysowym” zastępując jako najtańsze źródło białka mięso i ryby, których Francuzi kupują coraz mniej.

Tymczasem sieci handlowe we Francji i nie tylko, pod presją organizacji prozwierzęcych złożyły w ostatnich latach deklaracje, że do 2025 r. przestaną kupować jaja z chowu klatkowego. Presji tej ulegli także konsumenci – badania wykazywały, że Francuzi również nie chcą jaj klatkowych a chcą jaj z innych metod hodowli. W efekcie producenci jaj we Francji podjęli wyzwanie inwestowania w rozbudowę ferm w innych systemach, ponosząc przy tym ogromne nakłady finansowe co doprowadziło do sytuacji, w której w roku 2022 produkcja jaj klatkowych miała jedynie ok. 30% udziału w rynku.

Skutek jest oczywisty – według organizacji CNPO rozbieżność pomiędzy deklaracjami a faktycznymi zachowaniami zakupowymi klientów, przejawiającymi się w gwałtownym wzroście popytu na jaja klatkowe sprawił, że pojawiają się trudności z utrzymaniem płynności dostaw.

– Sytuacja we Francji to już kolejny przykład z wielu potwierdzający, jak słuszne były założenia producentów jaj, że bez chowu klatkowego nie da się zaspokoić potrzeb rynku. Wyniki sprzedaży jaj dowodzą, że przymusowej zmiany struktury chowu nie akceptują także konsumenci – stwierdza Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Środowisko drobiarskie oczekuje, że managerowie odpowiedzialni za handel marketowy w naszym kraju nie będą podejmowali arbitralnych decyzji o wycofaniu jaj klatkowych ze sprzedaży, lecz oprą się na analizie popytu na określone towary. Tego samego drobiarze oczekują od instytucji Unii Europejskiej:

– Ważne jest, aby dbając o idee wyznawane przez grupę obywateli UE nie narzucać ich sposobu myślenia pozostałej części społeczeństw krajów składających się na Wspólnotę. Istotne wydaje się zatem, aby w dłuższej perspektywie o losie inicjatyw dobrostanowych zdecydowała nie Komisja Europejska lub inne instytucje unijne pod naciskiem organizacji pozarządowych, ale zdecydowali sami obywatele UE swoimi decyzjami w sklepach – mówi dyrektor KIPDiP Katarzyna Gawrońska.