Czy “koniec epoki klatkowej” zakończy hodowlę zwierząt w UE? Jak zwiększą się koszty produkcji?

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych opublikowała 12 czerwca wyniki raportu Copa-Cogeca nt. skutków realizacji inicjatywy 130 europejskich organizacji prozwierzęcych pn. “Koniec epoki klatkowej”, której efektem ma być zakaz na terenie UE hodowli i chowu zwierząt w klatkach. Wg raportu obciąży to hodowców i producentów ogromnymi kosztami.

Jak to zwykle bywa przy tego typu programach UE, inicjatywa „Koniec epoki klatkowej” do czasu zleconych przez Copa-Cogeca badań nie została poddana żadnej ocenie skutków. Teraz badań tych podjęły się trzy instytuty badawcze, które pracowały na modelu CAPRI i skoncentrowały się na dwóch sektorach: trzody chlewnej (zakaz porodów w kojcach dla macior) oraz drobiu (zakaz hodowli kur niosek). W badaniu wzięto pod uwagę trzy scenariusze: natychmiastowym zakaz do 2025 r. (scenariusz A), zakaz do 2035 r. (scenariusz B1 i B2) i zakaz do 2045 r. (scenariusz C1 i C2).

Jak wynika z informacji przedstawionych przez FBZPR największe koszty rezygnacji ze stosowania klatek poniosą producenci trzody chlewnej. W opinii eksperta Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, wiceprezesa Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG Grzegorza Brodziaka, cytowanego w informacji Federacji, doszłoby do pogorszenie wydajności produkcji oraz zmniejszenia populacji loch i produkcji prosiąt w we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

FBZPR podaje, że szczegółowe wyniki badań wskazują na następujące konsekwencje:

– wzrost śmiertelność prosiąt: +15% (wolne kojce porodowe z czasowym ograniczeniem); + 20% (w wolnym kojcu bez czasowego ograniczenia ruchów),

– spadek miotów na lochę/rok: -1.9%,

– wzrost zużycie paszy w okresie laktacji (28 dni): + 7,3%,

– wzrost śmiertelność loch: + 5%,

– wzrost wybrakowania: + 15%,

– wzrost nakładu pracy: +1 minuta/lochę dziennie w okresie laktacji; + 2 minuty/locha dziennie w okresie laktacji;

– wzrost kosztów weterynaryjnych: + 7,5%.

Rolnicy biorący udział w badaniu wyrazili sprzeciw wobec wprowadzenia zakazu hodowli i chowu zwierząt w klatkach; podobnego zdania są producenci i hodowcy trzody chlewnej. 24% rolników reprezentujących 13% pogłowia loch w UE stwierdziło natomiast, że po wprowadzeniu takiego zakazu zrezygnują z hodowli.