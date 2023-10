Jajo czy kura – co było pierwsze? Dziś Światowy Dzień Jaja 2023

W tym roku Światowy Dzień Jaja jest obchodzony w piątek, 13 października, pod hasłem „Jaja dla zdrowej i bezpiecznej przyszłości”. Jaja są jednym z fundamentów zdrowego i bezpiecznego żywienia.

Fermy Drobiu Woźniak, jeden z 20 największych producentów jaj na świecie – według WATTPoultry International i największy producent w Unii Europejskiej, wraz z International Egg Commission są ambasadorami tego święta. Światowy Dzień Jaja obchodzony jest w drugi piątek października każdego roku. W tym dniu, entuzjaści jaj na całym świecie na różne sposoby przypominają niezwykłe jego korzyści żywieniowe, zdrowotne i środowiskowe.

Jedz jaja, na zdrowie!

Znane ze swojej wysokiej zawartości dobrze przyswajalnego białka oraz gamy makro- i mikroskładników, jaja są jednymi z najbardziej odżywczych pokarmów na naszej planecie. Jedno duże jajko zawiera 13 niezbędnych witamin wraz z 6 g białka, co czyni je cennym, dostępnym cenowo i bezpiecznym elementem diety odpowiednim dla osób w każdym wieku na całym świecie.

Co ważne, jaja mogą zwalczać powszechne niedobory składników odżywczych, które często pozostają niezauważone, ale są kluczowe dla utrzymania optymalnego zdrowia. Jajka zawierają szereg niezbędnych składników odżywczych, w tym cholinę, która pomaga w rozwoju i funkcjonowaniu mózgu; witaminę A, wspomagającą zdrowie oczu, skóry i układu odpornościowego oraz witaminę D, odgrywającą kluczową rolę w zdrowiu kości. Co więcej, jaja zawierają wysokiej jakości białko, niezbędne do wzmocnienia i naprawy mięśni oraz tkanek.

Poza swoimi właściwościami odżywczymi, jaja zaliczają się do najbardziej zrównoważonych środowiskowo i przystępnych cenowo białek pochodzenia zwierzęcego. Wspierając budżet rodzin na całym świecie i dbając o dobro naszej planety, jaja są przykładem rozwiązania, które przynosi korzyści zarówno ludziom, jak i planecie.

Produkcja jaj przyjazna dla środowiska

Produkcja jaj jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska form produkcji rolnej, ponieważ kury bardzo wydajnie przetwarzają paszę na białko i wymagają do tego stosunkowo niewielkiej bazy gruntów, co mocno ogranicza ślad ziemny produkcji jaj. Co więcej, produkcja jaj wymaga niewielkiej ilości wody – ślad wodny jajka wynosi 29 litrów na gram białka. Dla porównania, orzechy generują ślad wodny na poziomie 139 litrów na gram.

Bezpieczna i odpowiedzialnie prowadzona produkcja jaj jest jednym z kluczowych elementów systemu zapewniania wysokiej jakości żywności w każdym kraju. Liderzy tego sektora z rozwagą obserwują światowe trendy i podejmują działania zapewniające konsumentom wybór oraz dostępność jaj.

Konsekwencje pochopnie podejmowanych, radykalnych decyzji zakończenia produkcji jaj z chowu klatkowego są niestety widoczne w Australii, Wielkiej Brytanii, RPA, Nowej Zelandii czy na Tajwanie, gdzie jaja dosłownie zniknęły ze sklepowych półek lub ich dostępność jest mocno ograniczona. W efekcie, konsumenci nie mogą kupić produktów, które są podstawą zdrowej diety w przystępnej cenie.