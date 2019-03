Firmy skupujące zboże – czy dotrzymują umów zawartych z rolnikami ?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego z prośbą o przyjrzenie się wykonywaniu umów handlowych między rolnikami a firmami skupującymi zboże.

– Aktualnie w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi trwają prace nad wzorem umowy kontraktacyjnej, który miałby być podstawą współpracy między producentami a przetwórcami w branży rolnej. Temat dotyczy głównie sektora owoców i warzyw, jednak Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych chciałby zwrócić uwagę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi także na problemy występujące aktualnie w skupie innych ziemiopłodów. Dochodzą bowiem do nas alarmujące informacje od rolników z różnych stron kraju, o kłopotach ze sprzedażą tegorocznych płodów rolnych, mimo zawartych wcześniej umów handlowych – mówi Stanisław Kasperczyk, prezes zarządu PZPRZ.

W tym roku siły wyższe, niezależne od rolnika, spowodowały, że plony są dużo niższe od ubiegłorocznych a zbierane zboże ma niejednokrotnie gorsze parametry. Mimo tej sytuacji, firmy skupujące ziarno bardzo restrykcyjnie podchodzą obecnie do parametrów jakościowych surowca. Znacznie obniżają rolnikom ceny np. biorąc pod uwagę liczbę opadania, której wcześniej w niektórych gatunkach tego parametru nie badały. Mimo zawartych umów, które miały zapewnić godziwą cenę za włożoną pracę, producenci ziarna są obecnie w kontaktach z firmami skupującymi na przegranej pozycji.

– Prosilibyśmy o przyjrzenie się temu problemowi i wyciągnięcie wniosków na przyszłość – zwłaszcza w kontekście opracowywanych aktualnie w resorcie rolnictwa nowych rozwiązań sprzedażowych, opartych na odpowiednich umowach między rolnikami a firmami skupującymi – dodaje Kasperczyk.

Umowy handlowe zawiązywane przed zbiorami miały gwarantować rolnikom zbyt płodów rolnych po ustalonej z góry cenie. Niestety, jak pokazuje rzeczywistość, tak się nie dzieje. Mimo iż zawiniła pogoda, na linii producent – przetwórca, w ostatecznym rozrachunku pokrzywdzonym jest tylko rolnik.

– Dlatego – skoro nie możemy liczyć na dobrą wolę ze strony firm skupowych – zwracamy szczególną uwagę na konieczność wpisania do nowego wzoru umów kontraktowych opracowywanego w ministerstwie rolnictwa takich pojęć jak: „siła wyższa” czy „wystąpienie klęski”, co ukróciłoby prawdopodobnie praktykę kuriozalnego „karania” rolnika za niekorzystną aurę – czyli obniżone parametry zbóż. Rolnicy mają w tym roku i tak wystarczająco trudną sytuację. Z powodu suszy dużo niższe są zbiory zbóż ozimych, a plony zbóż jarych często są mniejsze nawet o 70% i więcej. Czy za rok będzie korzystniejsza pogoda – tego nikt nie zagwarantuje. Jeśli możemy jednak już dziś uczynić coś, by rolnik nie był w przyszłości karany za niesprzyjającą pogodę – zróbmy to – podsumowuje prezes PZPRZ.

Źródło: PZPRZ