FAO: Ukraina z większą produkcją zbóż niż zakładano wcześniej. Rekordowa produkcja kukurydzy na świecie

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2023 r. została skorygowana w dół o 4 mln ton w porównaniu z poprzednią wartością opublikowaną w lipcu. Mimo pogorszenia oceny w tym miesiącu światowa produkcja zbóż rośnie o 0,9 proc. rok do roku, osiągając 2 815 mln ton, co odpowiada rekordowemu wynikowi z 2021 r.

Pszenica nadal z dobrym wynikiem produkcji

Większość obniżek w tym miesiącu wynika z pogorszenia się perspektyw światowej pszenicy, przy światowej produkcji obecnie ustalonej na poziomie 781,1 mln ton, czyli o 2,2 mln ton mniej niż oczekiwano w lipcu. Na tym poziomie światowa produkcja spadnie o 2,6 procent rok do roku, ale nadal będzie to drugi co do wielkości wynik w historii.

Korekty w dół dotyczą Kanady i Unii Europejskiej Wynikają z utrzymujących się suchych warunków pogodowych, które ograniczyły plony i odpowiadały za znaczną część spadku w tym miesiącu. Prognozy dotyczące produkcji pszenicy w Chinach również zostały obniżone, choć w mniejszym stopniu – ulewne deszcze w kluczowych regionach produkcyjnych pogorszyły perspektywy plonów.

Podniesiono prognozy produkcji dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zaktualizowane dane ankietowe wykazały większy obszar uprawy pszenicy jarej. Korekty w górę dotyczą także Indii i Ukrainy, odzwierciedlając najnowsze dane rządowe wskazujące wyższe niż wcześniej przewidywano plony.

Prognoza dotycząca światowej produkcji zbóż gruboziarnistych na 2023 r. jest niższa o 1,3 mln ton w porównaniu z prognozami z lipca i obecnie wynosi 1 511 mln ton, co stanowi wciąż wzrost o 2,7 proc. w ujęciu rocznym, a większość cięć będzie wynikać produkcji jęczmienia i owsa.

Mniej jęczmienia i owsa, kukurydza idzie na rekord

Prognozę światowej produkcji jęczmienia obniżono o 2,9 mln ton do 143,8 mln ton, co oznacza spadek o 5,6 proc. rok do roku. Niższe perspektywy produkcji odzwierciedlają pogorszenie warunków upraw i perspektyw plonów w Unii Europejskiej i Kanadzie. Pogorszone perspektywy światowej produkcji owsa dotyczą w dużej mierze niższych perspektyw upraw w Kanadzie, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, na skutek niższych niż oczekiwano obszarów upraw i niższych plonów. Oczekuje się, że spowoduje to spadek światowego popytu na owies w 2023 r. do najniższego poziomu od 11 lat szacowanego na 23,1 mln ton.

Częściowo ww. spadki rekompensuje światowa produkcja kukurydzy – została zwiększona o 3,6 mln ton i obecnie według prognoz osiągnie rekordową wysokość 1 215 mln ton. Poprawa perspektyw jest powiązana z lepszymi zbiorami w Brazylii i na Ukrainie, gdzie plony kukurydzy przekraczają wcześniejsze oczekiwania, z nawiązką rekompensując cięcia produkcji wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o ryż, prognoza FAO na rok 2023/24 również została obniżona od lipca o 500 tys. ton, do 523,2 mln ton, co nadal stanowi 1,1 proc. powyżej obniżonego poziomu na sezon 2022/2023. Korekta odzwierciedla przede wszystkim niższe szacunki dotyczące powierzchni dla zbiorów głównych roślin uprawnych w Indonezji, które miały zostać zakończone w kwietniu Także zmniejszone oczekiwania wobec Tajlandii, gdzie zasiewy roślin głównych pozostają w tyle za poziomami z poprzedniego roku z powodu nieregularnych opadów i zmniejszonych dostaw wody do nawadniania.

Nadmierne deszcze i powodzie w północno-wschodnich prowincjach również nieco zmniejszyły oczekiwania dotyczące zbiorów w Chinach. Korekty te zostały częściowo skompensowane poprawą prognoz dla różnych innych krajów, w szczególności Kambodży, Kolumbii, Islamskiej Republiki Iranu, Nigerii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, we wszystkich przypadkach głównie z powodu większej liczby nasadzeń niż wcześniej przewidywano.