Elatus Plus już zarejestrowany w Polsce

Pierwszy fungicyd oparty na najnowszej substancji aktywnej SolatenolTM jest już zarejestrowany w Polsce – jest nim ElatusTM Plus. Wieloletnie badania firmy Syngenta oraz opracowania niezależnych podmiotów wyraźnie podkreślają niepodważalną przewagę Solatenolu nad innymi fungicydami zbożowym.

SolatenolTM to nazwa handlowa zarejestrowana przez Syngenta dla substancji czynnej beznzowidndiflupyr. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja ta zaliczana jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI).

SolatenolTM charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom. Syngenta, jest jedną z nielicznych firm posiadających produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą produkt SDHI zarejestrowany w pszenicy jarej przeciwko rdzy żółtej. Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie 2017 rdza żółta stanowiła istotny problem na plantacjach pszenicy, Solatenol może w kolejnym sezonie okazać się niezbędnym elementem programów ochrony pszenicy.Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia. Ważnym wyróżnikiem na rynku jest zwalczanie ramularii zawarte w etykiecie produktu Elatus Plus, co wyróżnia produkt na tle konkurencyjnych produktów SDHI.

Substancja Solatenol™ szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim pobraniu powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia ich długą ochronę. Powoduje to idealne zabezpieczenie całej blaszki liściowej w długim okresie, dodatkowo Solatenol zapewnia także ochronę nowych przyrostów. Na podstawie wyników badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii nawet 40 dni po aplikacji substancji Solatenol™ skuteczność zwalczania septoriozy wynosi 80%! Potwierdzają to również doświadczenia własne Syngenta, pokazujące dłuższe działanie substancji w porównaniu do referencyjnych substancji z grupy SDHI. Solatenol™ dłużej chroni roślinę wyznaczając tym samym nowy standard ochrony liści.

Elatus Plus posiada bardzo szeroką rejestrację we wszystkich zbożach – takich jak: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime oraz żyto. Okno stosowania produktu jest bardzo szerokie: od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69) dla pszenicy, żyta i pszenżyta, natomiast dla jęczmienia od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-59). Zgodnie z rekomendacją firmy Syngenta produkt idealnie sprawdzi się w tzw. T2, czyli drugim zabiegu fungicydowym, a najbardziej optymalne okno stosowania przypada na fazę BBCH 37.

Produkty oparte o substancję aktywną Solatenol™ są obecnie najchętniej rekomendowanymi fungicydami przez niezależnych doradców w takich krajach jak Niemcy i Francja.

Źródło: materiały firmy Syngenta