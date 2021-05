Dynamicznie rosną ceny zbóż i oleistych na światowych giełdach

Tak wynika z danych przedstawionych wczoraj przez e-WGT. Zamknięcie na giełdach w Paryżu i w Chicago przyniosły znaczące wzrosty przede wszystkim w przypadku pszenicy i kukurydzy.

Bardzo mocno wzrosły notowania kontraktów na pszenicę; w Chicago co prawda o 4,5%, jednak już w Paryżu o 9,1% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wystrzeliły z kolei notowania kukurydzy na giełdzie w Chicago. W stosunku do poprzedniego tygodnia aż o 12%.

Zdrożał również rzepak – w jego przypadku zmiana tygodniowa wyniosła 1,7% w Paryżu i 3,8% w Winnipeg. Pnie się również soja; +2% w Chicago, a w ujęciu rocznym już +84,8%.