Dwa Złote Medale Agrotechu oraz tytuł Maszyna Roku 2017 dla Case IH

Pierwszy dzień największych w Polsce wydarzeń w branży rolniczej – XXIV Międzynarodowe Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach – zakończył się sukcesem pod względem liczby zwiedzających. Swoje nowości zdecydowało się zaprezentować ponad 700 wystawców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Case IH zdobywa tytuł “Maszyna Rolnicza Roku 2017”

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa w konkursie o tytuł „Maszyna Rolnicza Roku 2017”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kategorii maszyny z importu, przyznał tytuł oraz nagrodę ciągnikom serii Case IH Maxxum Multicontroller. Celem konkursu był wybór maszyny rolniczej, wyróżniającej się oryginalnością konstrukcji, funkcjonalnością, bezpieczeństwem obsługi oraz jakością pracy.

Wyboru „Maszyny Rolniczej Roku 2017” spośród maszyn zgłoszonych do konkursu dokonała jednogłośnie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora ITP w uzgodnieniu ze współorganizatorami konkursu. Kluczowymi kryteriami według których nagrodzona seria ciągników została oceniona to: nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych, ergonomia i BHP, funkcjonalność i parametry eksploatacyjne, jakość i estetyka wykonania. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się na targach AGROTECH w Kielcach w pierwszym dniu wystawy tj. 16.03.2018 r. podczas ceremonii otwarcia targów AGROTECH.

Case IH Farmlift zdobywcą Złotego Medalu Targów Kielce

Seria Farmlift marki Case IH, obejmująca sześć modeli – od zwrotnej ładowarki Farmlift 525, zaprojektowanej z myślą o użytkowaniu w niskich budynkach i oborach, aż po Farmlift 935, która z łatwością podnosi ciężkie ładunki na duże wysokości – została uhonorowana przez Kapitułę Konkursową Złotym Medalem Targów Kielce S.A. O uznaniu serii Farmlift na laureata konkursu zadecydowały między innymi następujące cechy: właściwości funkcjonalne, parametry eksploatacyjne, ergonomia i bhp, efektywność stosowania, energochłonność, jakoś i estetyka wykonania, wpływ na środowisko naturalne. Organizatorem konkursu są Targi Kielce S.A. oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, oddział Warszawa. Złote Medale Targów Kielce S.A. wręczone zostały podczas ceremonii otwarcia XXIV Międzynarodowych Targów Rolniczych AGROTECH 16 marca.

Złoty Medal Targów Kielce S.A. przyznany marce Case IH za oryginalny i nowatorski styl prezentacji targowej

Podczas ceremonii otwarcia XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH wyłoniono laureata konkursu na najbardziej oryginalny i nowatorski styl prezentacji targowej. Złoty Medal Targów Kielce S.A. w tej kategorii przyznany został marce Case IH. Ekspozycja Case IH przedstawia się imponująco. Produkty Case IH prezentowane są na łącznej powierzchni ok. 1200m2, w tym na powierzchni zewnętrznej – przed halą główną oraz terminalami stanowiącymi wyłączne wejście na wystawę.

– Dla marki Case IH targi AGROTECH są istotnym wydarzeniem. To podczas tej wystawy pogłębiamy relacje z naszymi Klientami oraz partnerami handlowymi. Marka Case IH wyróżniona została wielokrotnie podczas tegorocznej edycji wydarzenia – zarówno za produkty naszej marki, jak i za nowatorski styl prezentacji targowej – co sprawia nam ogromną radość, ale i jest siłą napędową dla naszego zespołu do dalszej działalności na rzecz rozwijania branży, w której pracujemy – podsumowuje wydarzenie Piotr Szewczuk, Case IH Business Director Poland.

Źródło: materiały firmy Case