Rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłaty do materiału siewnego, muszą je wycofać 

Jak informowaliśmy w artykule z 24 lipca, Komisja Europejska wyraziła zgodę na polski program dopłat do materiału siewnego. Dziś potwierdziła to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informując jednocześnie, że rolnicy, którzy złożyli już wnioski, muszą je wycofać.

Jak informuje ARiMR, rolnicy, którzy w okresie od 25 maja do 10 lipca złożyli wnioski o dopłaty do materiału siewnego, a chcą skorzystać z dopłat, muszą wycofać swoje wnioski. Złożenie nowych wniosków będzie możliwe, gdy Agencja ogłosi termin ich naboru – na razie termin ten jest nieznany, wiadomo tylko, że nabór potrwa do 14 sierpnia.

Przypominamy, że do dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej kwalifikuje się rolnik, który m.in. złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego (dlatego złożone wnioski trzeba wycofać), między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

– zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

– rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

– ziemniak.

Zakup trzeba potwierdzić fakturą VAT (lub jej duplikatem). Na fakturze muszą się znajdować: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii.

Stawki dopłat wynoszą odpowiednio:

– 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;

– 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);

– 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;

– 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Wysokość dopłaty będzie obliczana przez pomnożenie stawki przez deklarowaną we wniosku powierzchnię gruntów ornych, nie większą jednak niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

Na dopłaty zarezerwowano w budżecie państwa 210 mln. zł., dlatego gdy wnioskowana kwota przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.