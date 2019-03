Dodatkowe wsparcie dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

Komisja Europejska przedstawiła 30 sierpnia dodatkowy pakiet pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, którego celem jest zwiększenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich. Uzupełnia on działania już ogłoszone przez KE na początku sierpnia.

Komisja Europejska zamierza wprowadzić w krajach dotkniętych suszą odstępstwa od niektórych zasad zazieleniania. Planowane jest między innymi wprowadzenie możliwości siewu międzyplonów, jako czystych roślin uprawnych (a nie mieszanin uprawianych obecnie), jeżeli są przeznaczone do wypasu lub produkcji pasz oraz skrócenie 8-tygodniowego minimalnego okresu utrzymania na polach międzyplonów, by hodowcy mogli na czas zasiać rośliny ozime.

Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Phila Hogana, unijnego komisarza do spraw rolnictwa, poszkodowani w wyniku suszy farmerzy zamiast czekać do grudnia już w połowie października 2018 roku będą mogli otrzymać 70 procent płatności bezpośrednich i 85 płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Propozycje te są uzupełnieniem przepisów już dostępnych w takich okolicznościach. We wszystkich przypadkach Komisja zapewnia, że wszystkie te środki są wdrażane w proporcjonalny sposób, uwzględniając obawy dotyczące środowiska. Na przykład w ramach istniejących zasad pomocy państwa można zapewnić pomoc w wysokości do 80% szkód spowodowanych przez suszę (lub do 90% w obszarach naturalnego ograniczenia), z zastrzeżeniem pewnych szczególnych warunków. Zakup pasz może kwalifikować się do pomocy, jako szkoda materialna lub utrata dochodów. Rekompensatę za szkody można również przyznać bez konieczności zgłaszania Komisji (tzw. „Pomocy de minimis”) z kwotą do 15 000 EUR na rolnika w ciągu trzech lat. W ramach rozwoju obszarów wiejskich istnieją również możliwości pomocy, w tym na przykład finansowanie ponownego założenia pastwisk lub rekompensata za utratę dochodów.

Wnioski te zostały przedłożone państwom członkowskim, powinny zostać poddane pod głosowanie w nadchodzących dniach i formalnie przyjęte do końca września. Środki będą stosowane retrospektywnie – informuje Komisja Europejska.

Źródło: Komisja Europejska