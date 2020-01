Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń

Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r.

– Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Stawki pomocy wyniosą (na rok):

595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),

329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),

185 zł na krowę mleczną (wypas),

301 zł na lochę,

24 zł na tucznika.

Resort rolnictwa szacuje, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń. Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 15 marca do 15 maja danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel