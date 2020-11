Dobre informacje z rynku zbóż; ceny rzepaku rosną, dobra cena pszenicy

Rolnicy, którzy wstrzymali się ze sprzedażą rzepaku z tegorocznych żniw, zaraz po zbiorach wygrali na tym. Ceny rzepaku oferowane w skupach idą w górę.

– W tygodniu kończącym się 15 listopada średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych, do 1747 zł/t (netto) wobec 1729 zł/t tydzień wcześniej. Oznacza to, że przebity został poziom maksymalny z lipca tego roku (1743 zł/t), jednocześnie obecna cena średnia nasion jest najwyższa od tygodnia kończącego się 1 czerwca 2017 roku. Nasiona rzepaku są o prawie 6% droższe niż rok temu. W przeciwieństwie do rzepaku spadła średnia krajowa cena oleju i śruty rzepakowej – informuje Internetowa Giełda Rolna.

Obecnie rolnicy w skupie za dostarczony rzepak mogą otrzymać od 1600 do 1860 złotych za tonę. Za dostarczone ziarno kukurydzy płacą od 600 do 810 złotych za tonę. Dobrą cenę można też otrzymać za pszenicę konsumpcyjną. Aktualnie za tonę podmioty skupowe są skłonne zapłacić od 790 do 900 złotych. Żyto konsumpcyjne można sprzedać od 480 do 640 zł/t, jęczmień browarny od 530 do 860 zł/t, a za owies konsumpcyjny można otrzymać od 470 do 60 złotych za tonę.