Do kiedy potrwa zakaz importu zbóż z Ukrainy? Minister Siekierski wyjaśnia

– To embargo musimy podtrzymać do momentu wynegocjowania warunków, które by zastąpiły tą sytuację, a więc limitowania wielkości napływu towarów produktów rolnych – powiedział dziś Radiowej Agencji Informacyjnej minister rolnictwa Czesław Siekierski.

– Tu nie ma ustalonego okresu. Komisarz Dombrovskis, on w tej sprawie napisał już pismo do nas, byśmy podjęli rozmowy i warunkujemy je przeprowadzeniem negocjacji i wprowadzeniem pewnych regulacji ze strony Unii wobec Ukrainy – dodał minister.

Komisja Europejska wprowadziła 2 maja 2023 zakaz importu zbóż z Ukrainy do pięciu krajów: Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii w celu ochrony lokalnych rynków przed spadkami cen zbóż, jednak nie zdecydowała się przedłużenie go po 15 września. Wobec tego Polska, Słowacja i Węgry zdecydowały się na wprowadzenie zakazów jednostronnych.