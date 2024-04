Czy premier Tusk dba o interesy polskich rolników?

Czy dla Donalda Tuska Ukraina jest ważniejsza niż polskie rolnictwo? Taki wniosek można wysnuć ze słów premiera wypowiedzianych podczas konferencji prasowej po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej, który odbył się w czwartek 18 kwietnia b.r.

– Chciałbym zaapelować do wszystkich bez wyjątku w Polsce, żeby nie robili niczego, co może dzisiaj osłabić Ukrainę. Mówię też o blokujących granicę. Będziemy musieli podjąć decyzje, które będą chroniły polską granicę i przejścia graniczne. Te przejścia nie mogą być dłużej blokowane, bo nie możemy dzisiaj w żaden sposób szkodzić Ukrainie, w sytuacji, kiedy rozstrzygają się losy wojny – powiedział Donald Tusk cytowany przez portal gazeta.pl

Przypomnijmy to, co powiedział Roman Kondrów w udzielonym nam w poniedziałek 15 kwietnia temu wywiadzie – dzień po odwołaniu przez premiera pod pretekstem choroby gardła spotkaniu z przedstawicielami protestujących rolników ze wszystkich województw Polski:

– Pan premier nas zlekceważył, dlatego w czwartek zablokujemy wszystkie przejścia na granicy z Ukrainą: może wtedy pan premier się zastanowi, a może nas spacyfikuje siłą i pójdziemy rozbici do domów – mówił lider Oszukanej Wsi.

Roman Kondrów powiedział też, że Ukraińcy naciskają na możliwość wwozu zboża do Polski, ponieważ “mają podpisane umowy na wywiezienie na Zachód tranzytem przez Polskę ok 450 tys. ton zbóż. Chcą to zrobić do czerwca. Z tego co się dowiedziałem, wypłata za taki transport drogowy przez Polskę następuje w ciągu 120 dni, a przez Morze Czarne w ciągu 270 dni. Łatwo zrozumieć, dlaczego Ukraińcom zależy na transporcie drogowym”.

Jeśli zestawić to z zerwaniem przez Ukrainę rozmów o przedłużeniu umowy na funkcjonowanie korytarza czarnomorskiego, jeśli przypomnimy sobie, że eksporterami zboża z Ukrainy są międzynarodowe holdingi zarejestrowane poza Ukrainą i nie odprowadzające podatków do budżetu Ukrainy, deklaracja “podjęcia decyzji” o odblokowaniu granicy (w jaki sposób?) budzi co najmniej zdziwienie. Czyżby premier Donald Tusk dbał bardziej o interesy międzynarodowych koncernów niż polskich rolników?