Ukraiński ambasador apeluje: Polscy rolnicy! Rząd dał wam wszystko, czego potrzebujecie, Unia wam dała – odblokujcie granicę!

Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi ambasador Ukrainy w Polsce zwrócił się w piątek do polskich rolników z apelem o odblokowanie granicy. Powiedział w nim, że polscy rolnicy są najbardziej uprzywilejowaną grupą w Polsce, której rząd załatwił dopłaty, zmiany w Zielonym Ładzie, embargo na import z Rosji. Poza tym nie ma w Polsce importu z Ukrainy a tranzyt nie jest problemem.

Swój pełen dramatyzmu apel zamieszczony na profilu FB Wasyl Zwarycz skierował głównie do protestujących w Medyce, Korczowej, Dorohusku i Hrebennem.

Ambasador Ukrainy powołuje się na autorytet polskiego rządu, który „słyszy i wspiera” rolników, „podejmując ważne decyzje, które pomagają zaspokoić pilne potrzeby” rolników. Zdaniem Zwarycza nie ma dziś w Polsce bardziej uprzywilejowanej grupy, niż rolnicy, właśnie dzięki polskiemu rządowi, który „stworzył możliwości otrzymywania dopłat i płatności bezpośrednich”

Polski rząd nie tylko w ten sposób wspiera polskich rolników: „W instytucjach unijnych polskiemu rządowi udało się zrewidować zapisy Zielonego Ładu i przekonać inne kraje UE do zastosowania pewnych ograniczeń w handlu z Ukrainą, które wejdą w życie w czerwcu br.” – pisze ambasador Ukrainy. Również dzięki staraniom polskiego rządu „UE wkrótce przestanie importować produkty rolne z Rosji i Białorusi. Otworzy to nowe możliwości sprzedaży polskich produktów do UE”.

Tymczasem polscy rolnicy są wodzeni za nos i manipulowani, wierzą w bajki o ukraińskim imporcie i szkodliwym tranzycie. To mit – pisze ambasador Zwarycz. Embargo sprawiło, że od kwietnia 2023 r. „Ukraina nie sprzedaje do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika”.

Również obawa przed tranzytem jest strachem przed żelaznym wilkiem, bo „tranzyt przez Polskę również został ograniczony do minimum, a wkrótce zostanie zlikwidowany, ponieważ istnieją alternatywne trasy omijające Polskę”.

Jeśli tego nie rozumieją polscy rolnicy, to powinni chociaż zrozumieć, że „dalsza blokada granicy z Ukrainą jest nie tylko nieuzasadniona, ale także szkodliwa dla polskiej gospodarki, bez której zmniejszy się możliwość dodatkowych płatności dla Was”.

Cały wpis ambasadora Wasyla Zwarycza: tutaj