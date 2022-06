Czy dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego będą wyższe?

Izby Rolnicze postulują do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zwiększenie w 2022 r, stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Przypominamy, że stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2021 rok wynosiła 74,76 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych, 119,62 zł w przypadku roślin strączkowych i 373,80 zł – w przypadku ziemniaków.

– W 2022 r. ceny materiału siewnego wzrosły przeciętnie o ponad 100 procent. Obecnie trwa nabór wniosków w kampanii 2022 r. W związku z tym, że wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym samorząd rolniczy zwraca się do wicepremiera , ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o zagwarantowanie w budżecie państwa na bieżący rok środków wystarczających na wypłacenie rolnikom dopłat do materiału siewnego w wysokości odpowiadającej wzrostowi cen nasion i sadzeniaków – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolnicy już obecnie układają płodozmian na przyszły rok i planują wydatki na zakup materiału siewnego. Według KRIR niedostosowanie wysokości dopłat do kosztów zakupu kwalifikowanego materiału siewnego może spowodować, że rolnicy podejmą decyzje o wysianiu nasion z własnego zbioru lub zakupie nasion o niższej jakości, ponieważ przyznane dopłaty nie będą w stanie zrekompensować zwiększonych wydatków.

Teraz pozostaje czekać na odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa.