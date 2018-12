Co dalej z unijnym rynkiem oliwy z oliwek

Copa i Cogeca zastanawiają się nad przyszłością unijnego sektora oliwy z oliwek we wspólnej polityce rolnej (WPR) Copa i Cogeca 7 marca w Parlamencie Europejskim nakreśliły liczne korzyści, jakie przynosi unijny sektor oliwy z oliwek w zakresie poprawy różnorodności biologicznej, zdrowia, wzrostu i zatrudnienia, kładąc nacisk na pozytywny wkład WPR.

– UE jest ważnym graczem na światowym rynku oliwek, odpowiada za 70% światowej produkcji oliwy i za 32% upraw oliwek na świecie. Nasza produkcja rozwija się zarówno w Europie jak i na świecie, dzięki pozytywnemu wizerunkowi i wzrostowi konsumpcji związanym z wieloma korzyściami zdrowotnymi, a także dzięki przyszłościowym inicjatywom podejmowanym przez naszych producentów. Innowacyjne środki WPR również

Zdaniem Pyrgiotisa duże znaczenie ma wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności, by otrzymywali uczciwą część ceny produktu, gdyż często ich marże są bardzo niskie. Można to osiągnąć poprzez zachęcanie producentów do wstępowania do organizacji producentów takich jak spółdzielnie.

Ze względu na coraz poważniejsze wahania na rynkach w ocenie Copa – Cogeca trzeba będzie skupić się na środkach pomagających rolnikom lepiej zarządzać ryzykiem oraz narzędziach zarządzania rynkiem. Obserwatorium rynku ma bowiem kluczowe znaczenie dla tego sektora, gdyż pomoże producentom lepiej zrozumieć rynki.

– Musimy lepiej informować konsumentów o licznych korzyściach zdrowotnych i środowiskowych tego produktu i upewnić się, że sektor ten nie stanie się kartą przetargową w przyszłych negocjacjach handlowych, podsumowuje Pyrgiotis.

Źródło: Copa – Cogeca