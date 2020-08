Ceny żywca wieprzowego: niewielki spadek

W skupach na terenie całego kraju można obecnie zaobserwować niewielki w stosunku do ubiegłego tygodnia spadek cen tuczników. Rolnikowi za dostarczony żywiec płacą od 3,90 do 5,20 złotych za kilogram. Średnio za kilogram żywca można otrzymać 4, 58 złotych. Oczywiście cena uzależniona jest m.in. od wielkości dostarczonej partii zwierząt.

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej w większości krajów unijnych cena tuczników w 33 tygodniu nie uległa zmianie. Jak zaznacza KZP – PTCH cechę charakterystyczną dla sezonu letniego jest mniejsza podaż żywca ze względu na większe temperatury i związane z nimi mniejsze przyrosty zwierząt. Mniejsza liczba ubijanych świń nie sprzyja wzrostowi ceny żywca, która w wielu krajach takich jak Holandia, Belgia, Hiszpania i Francja pozostała na tym samym poziomie

– W Niemczech cena skupu tuczników VEZG pozostała na tym samym poziomie 1,47 €/kg (wbc) po raz piąty z rzędu. Cena ta będzie obowiązywała do 19 sierpnia. Krajowy rynek oderwał się od ceny niemieckiej. Cenniki w polskich zakładach mięsnych nie podążają za notowaniami niemieckimi, które obecnie służą jedynie do porównań. Przy stabilnej cenie w wielu krajach unijnych krajowe notowania wskazują na spadek ceny w 33 tygodniu o 10-20 groszy do kg (wbc) – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes KZP – PTCH.