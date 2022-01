Cena rzepaku “ofiarą” spekulacji

Ostatnio sytuacja na światowych giełdach jest niezwykle ciekawa; winny temu m.in. raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, na którym zarobić chcą przede wszystkim spekulanci.

Po bardzo dużych spadkach cen w czwartek, o czym pisaliśmy tutaj: Duże spadki cen zbóż i oleistych w Chicago i Paryżu, piątek w przypadku rzepaku przyniósł duże odbicie; rzepak niemalże odrobił czwartkowe straty straty, drożejąc na MATIF o 4,02 proc., kończąc sesję z ceną 770 EUR/t.

– Podążając za soją znowu mocno traci rzepak, w przypadku którego ostatnie przeceny, podobnie jak gigantyczne wzrosty, mają charakter głównie spekulacyjny. Styczniowa prognoza USDA podniosła światowe zbiory nasion rzepaku w tym sezonie o blisko 1 mln ton do 69,3 mln ton, ale nadal oznacza to spadek o ponad 5 proc. – rok do roku – tak o czwartkowym spadku cen rzepaku informował serwis e-WGT, co tłumaczyłoby również piątkowy wzrost ceny.

Poza “nagłym zwrotem akcji” w przypadku ceny rzepaku, piątek raczej nie był zbyt dynamiczny na światowych giełdach. Warto odnotować wzrost ceny kukurydzy w Chicago o 1,49 proc. i dość znaczny wzrost ceny śruty sojowej, o 5,03 proc.

Drożała także ropa; brent o 2,14 a WTI o 2,31 proc., osiągając cenę odpowiednio 86,28 i 84,02 USD za baryłkę.