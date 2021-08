Cena pszenicy przekracza już 1100 zł za tonę. Ile kosztują pozostałe zboża?

Cena pszenicy konsumpcyjnej wystrzeliła mocno w górę. W portach przekracza już 1100 zł, osiągając cenę 1135 zł/t. Taniej jest w skupach, a rozstrzał cenowy panuje dość duży, bowiem ceny wahają się od ok. 800 do 1050 zł/t. A jak kształtują się ceny pozostałych zbóż?

Za pszenicę paszową płacą od od 750 do 1000 zł/t. Z kolei żyto kosztuje od 600 do 800 zł/t, a w portach jeszcze więcej, bo aż 880 zł/t. Ceny pszenżyta kształtują się zwykle w przedziale od 700 do 800 zł/t, jednak w portach niewiele brakuje im do magicznej granicy 1000 zł/t. Aby tak się stało muszą wzrosnąć jednak jeszcze o 20 zł/t.

Za jęczmień płacą zwykle od 650 do 850 zł/t, zaś za owiec 530-630 zł/t. Średnia cena kukurydzy wynosi ok. 1000 zł, choć w portach można ją sprzedać w granicach 1100 zł/t.

Za rzepak płacą od 2300 do nawet 2600 zł/t.