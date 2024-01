Budżet dla rolnictwa w 2024 roku – przepisy przyjęte 

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy dotyczące dysponowania środkami finansowymi dla rolnictwa z budżetu państwa. Mowa tu o rozporządzeniach przyjętych jeszcze przez rząd poprzedniej kadencji.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać w tym roku to:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2602). Rozporządzenie znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002602

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2562). W rozporządzeniu określono wysokość dopłat do składek ubezpieczenia na 2024 r. w wysokości 65 proc. składki, zarówno w przypadku upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich. Na naszym portalu informowaliśmy o tym w artykule Wysokość dopłat do ubezpieczenia zatwierdzona przez Rząd .

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2674). Wysokość stawki to 1,46 zł na litr oleju. Rozporządzenie znajduje się w ISAP pod tym linkiem .

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2023 poz. 2640), które weszło w życie 12 grudnia 2023 r. Nowelizacja rozporządzenia związana jest z przeprowadzonym przez ARiMR audytem. Po jego wykonaniu zalecono zmiany rozporządzenia w zakresie wymaganych dokumentów składanych przez producentów rolnych do ARiMR o pomoc w formie refundacji do 70 proc. składek ubezpieczenia od ryzyka szkód spowodowanych wystąpieniem ogniska Salmonellozy.