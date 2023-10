Będą dodatkowe rekompensaty dla rolników – deklaracja premiera 

Rząd planuje rekompensaty dla rolników. Ogłosił to premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w miejscowości Sarnowo-Góry – informuje portal wpolityce.pl



Jak informuje portal wpolityce.pl premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rekompensaty dla rolników z powodu strat wynikających z wojny na Ukrainie ale też warunków pogodowych.

“Poleciłem ministrowi rolnictwa przygotować cały schemat rekompensaty za te straty, które pojawiły się u rolników. Państwo polskie działa. Nie mamy wpływu na warunki pogodowe i na to, co zrobi Rosja wobec Ukrainy, jakie jeszcze kolejny kryzys wywoła. Ale tam, gdzie mamy wpływ, blokada zboża ukraińskiego, by nie destabilizować rynku polskiego. Rekompensata za starty, które rolnicy ponieśli na uprawie kalafiorów czy brokułów. Tam bardzo konkretnie, za każdym razem, działamy” -powiedział premier Morawiecki cytowany przez portal wpolityce.pl

