Badania naukowe i innowacje są ważne dla unijnego sektora rolno-spożywczego

Według największych europejskich organizacji rolniczych Copa – Cogeca przyszła polityka UE w zakresie badań i innowacji powinna odgrywać zasadniczą rolę w pomaganiu sektorowi rolno-spożywczemu UE w stawianiu czoła głównym globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, występowanie chorób niezakaźnych i rosnące wymagania społeczne.

Jak podkreśla Copa – Cogeca będzie to również miało znaczenie w dostarczaniu rozwiązań, które umożliwią sektorowi zwiększenie jego trwałości i konkurencyjności, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. I założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

– Wyzwania te stanowią również szansę na stworzenie bardziej odpornego i konkurencyjnego systemu żywnościowego, opartego na wysokich standardach zrównoważenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności i sprawiedliwości w łańcuchu wartości europejskiego sektora rolno-spożywczego – mówi Branwan Miles , doradca ds. polityki Copa – Cogeca.