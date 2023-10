ARiMR wypłaca pieniądze. Ponad 500 mln na kontach rolników  

Trwa wypłata dopłat do materiału siewnego oraz dla hodowców trzody chlewnej. Do 30 października Agencja wypłaciła ponad 555,9 mln zł.

Do 14 sierpnia 2023 r. rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie mogli ubiegać się o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc. 5 października rozpoczęła się wypłata wsparcia – do tej pory na konta 46,3 tys. rolników trafiło 127,5 mln zł, informuje ARiMR.

Wnioski o pomoc na odbudowę produkcji trzody chlewnej można było składać do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys. Na początku października rozpoczęła się realizacja płatności. Do tej pory na konta 27,1 tys. rolników trafiło ponad 428,4 mln zł.