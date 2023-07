Dopłaty do materiału siewnego uzyskały zgodę Komisji Europejskiej

Komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski poinformował dziś na Twitterze, że Komisja Europejska zatwierdziła polską pomoc publiczną dla rolników poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie. Wysokość pomocy to 210 mln. zł.

Udzielona zgoda KE dotyczy dopłat do materiału siewnego; pieniądze pochodzą z polskiego budżetu a dopłaty są inicjatywą Rządu RP. Komisja przyznała, że polski program jest zgodny z warunkami tzw. tymczasowych ram kryzysowych, które zostały przyjęte w roku 2022 i przedłużone do 31 grudnia 2023 r. W ramach tej pomocy kwota środków przeznaczonych na przedsiębiorstwo rolnicze nie może przekroczyć 250 tys. euro, co jest zgodne z polską propozycją.