ARiMR: wszyscy, którzy złożą wnioski, dostaną wsparcie. Jeżeli zabraknie pieniędzy, Rząd “dorzuci”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wszyscy producenci pszenicy i gryki, którzy złożą wnioski o wsparcie finansowe, otrzymają je. Gdyby pieniędzy zabrakło, Rząd przeznaczy dodatkowe środki na wypłaty.

Informację o tym Agencja zamieściła wczoraj na swojej stronie internetowej.

– W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi przyznawania pomocy producentom pszenicy i gryki w ramach naboru prowadzonego od 12 czerwca do 31 lipca 2023 r. uprzejmie wyjaśniamy, że wnioski będą rozpatrywane według kolejności składania i w ten sposób będzie również wypłacane wsparcie. Na ten cel przewidziano 2 mld zł. Zapraszamy do składania wniosków. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, uzyskali ją – czytamy w komunikacie ARiMR