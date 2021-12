Amerykański farmer oskarżony o… próbę zamachu na ministra rolnictwa Ukrainy. Sprawa bulwersuje

Prowadzący interesy na Ukrainie, pochodzący z Dakoty Północnej farmer Kurt Groszhan został aresztowany i oskarżony przez ukraińskie władze o planowanie zamachu na ukraińskiego ministra rolnictwa, Romana Łeszczenkę.

Amerykanin miał rzekomo wynająć mordercę, który dokona zamachu na ukraińskiego ministra.

Groszhan jest potomkiem obywateli Ukrainy, którzy na początku zeszłego wieku wyjechali do USA. Po odbyciu wycieczki do tego kraju, postanowił kupić w kraju przodków ziemię i prowadzić tam gospodarstwo.

Sprawa jest bulwersująca; jak donosi portal Progressive Farmer, Groszhan zatrudnił przyszłego ministra rolnictwa, obecnie 32-letniego Łeszczenkę jako kierownika swojego gospodarstwa w 2018 roku, później zaś Łeszczenko został oskarżony przez właściciela m.in. o defraudację i kradzież plonów, w związku z czym do chwili obecnej przed ukraińskimi sądami toczą się wobec niego postępowania cywilne i karne. Amerykanin szacuje, że poprzez zarządzanie Łeszczenki stracił łącznie ok. 1 mln dolarów i stwierdził, że pieniądze te zostały wydane m.in. na kampanię prezydencką Zełenskiego.

– Raport ze stycznia na stronie internetowej Kyiv Post wyszczególnił niektóre zarzuty Groszhana przeciwko Łeszczence dotyczące kradzieży 250 000 dolarów. Artykuł został opublikowany na krótko przed tym, jak Łeszczenko został ministrem rolnictwa kraju – informuje portal Progressive Farmer i dodaje, że już we wrześniu farmer otrzymywał od obecnego ministra SMS-y z pogróżkami, że ten wtrąci go do więzienia.

– Wszystkie te trzy tematy są dla mnie istotne, ponieważ jestem oszukanym amerykańskim inwestorem. Zostałem oszukany przez kierownika mojej firmy – Romana – w tym czasie był on przedsiębiorcą z klasy średniej w sektorze rolniczym, który zaczął się wycofywać mój kapitał obrotowy, począwszy od czwartego dnia pracy w mojej firmie do jego rodzinnej firmy i wykorzystania moich nasion na jego ziemiach – mówi Groszhan cytowany przez Progressive Farmer i dodaje: – Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki rządu ukraińskiego na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, aby przyciągnąć więcej pieniędzy do kraju. Ale myślę też, że tolerowanie takich postaci, jak Roman Łeszczenko w Gabinecie Ministrów Ukrainy jest zła i będzie miała swoje długotrwałe konsekwencje.

Trudno wprost wyrokować w tej sprawie, choć aresztowanie Amerykanina i zgromadzony materiał dowodowy budzą poważne wątpliwości, a w tym kontekście duże znaczenie musi mieć zatarg farmera z obecnym ministrem rolnictwa Ukrainy. Jedno jest jednak pewne; korupcja i sieć połączeń polityczno-biznesowych nie sprzyjają zagranicznym inwestycjom w tym kraju i warto mieć to na uwadze myśląc o prowadzeniu biznesu na Ukrainie….