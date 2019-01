AIRES – nowe pneumatyczne zawieszenie osi przedniej w ciągnikach Valtra serii N

Valtra wprowadzi w 2019 r. w ciągnikach serii N nowe rozwiązanie AIRES — zawieszenie pneumatyczne osi przedniej.

Zawieszenie pneumatyczne jest powszechnie stosowane w pojazdach użytkowych. W przypadku ciągników przez ostatnie 20 lat była to cecha wyróżniająca ciągniki Valtra. Pneumatyczne zawieszenie osi przedniej zapewnia szybszą reakcję i lepsze pochłanianie wstrząsów przy szybkich ruchach i gwałtownych zmianach obciążenia osi, występujących np. przy zastosowaniu ładowacza czołowego. Rozwiązanie to ma wyraźną przewagę nad opcjami hydro-pneumatycznymi, gdyż oferuje wyższy komfort pracy operatora i lepszą przyczepność.

Zawieszenie AIRES w ciągnikach z serii N jest pod względem konstrukcyjnym zbliżone do sprawdzonego i cenionego zawieszenia stosowanego w ciągnikach z serii T. Jest to oddzielne, samopoziomujące zawieszenie pneumatyczne z poduszką i dwoma wytrzymałymi amortyzatorami. Układ zawieszenia wykorzystuje sprężone powietrze, które doskonale sprawdza się również w temperaturach ujemnych. Dodatkowo układ pneumatyczny ciągnika umożliwia stosowanie sprężonego powietrza w innych celach, np. do hamowania przyczep, usuwania pyłu z chłodnic czy wykonywania codziennych czynności eksploatacyjnych.

Zalety pneumatycznego zawieszenia osi przedniej stają się jeszcze bardziej widoczne wraz ze wzrostem masy ciągnika po zamontowaniu dodatkowego urządzenia lub ładowacza w jego części przedniej. Jego zastosowanie umożliwiło zwiększenie maksymalnej prędkości ciągnika oraz użycie hamulców pneumatycznych w celu zachowania zgodności z normami bezpieczeństwa zawartymi w Rozporządzeniu UE 167/2013 (tzw. „Mother Regulation”). Jednostki z serii N z nowym zawieszeniem, spełniające wymagania Stage V z zakresu emisji spalin, będą wprowadzane stopniowo: wiosną 2019 r.(modele N174), natomiast jesienią (modele N134 i N154). Aktualną, drugą generację zawieszenia hydro-pneumatycznego będzie można wybierać w mniejszych modelach z serii N.

