Burak cukrowy – zwalczanie chwastów dwuliściennych. Niektóre substancje trzeba zużyć do sierpnia tego roku

W początkowym okresie wschodów buraka następuje powolny wzrost oraz rozwój siewek. Do tego dochodzi uprawa buraka cukrowego w szerokich międzyrzędziach oraz niższe wymagania termiczne chwastów podczas wschodów w stosunku do buraka. Nasiona chwastów kiełkują szybciej niż burak i już w niższych temperaturach. To stanowi poważne zagrożenie dla uprawy buraka. Dlatego zabiegi herbicydowe w buraku cukrowym zaczynamy bardzo wcześnie.

Dla buraka cukrowego okres krytycznej konkurencji występuje pomiędzy kiełkowaniem, a 8-9 tygodniem po wschodach roślin. Jeżeli w tym czasie nie zwalczymy skutecznie chwastów to niestety, ale będziemy mieć straty w plonie korzeni buraka cukrowego. Jak duże? Zakłada się, że 1 chwast na powierzchni 10 m2 to strata ok. 1 proc. plonu.

Uciążliwe chwasty dwuliścienne występujące na plantacjach z burakiem cukrowym to między innymi: szarłat szorstki, komosa biała, samosiewy rzepaku, rdesty, rumiany, taszniki oraz psianka czarna.

W odchwaszczaniu buraka cukrowego najważniejsze jest, żeby do walki z chwastami przystąpić bardzo wcześnie. Najlepiej zacząć zabiegi herbicydowe, gdy chwasty są w fazie liścieni, bez względu na fazę rozwojową buraka cukrowego.

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczne zwalczanie chwastów w buraku cukrowym jest łączne stosowanie środków herbicydów wraz z adiuwantami. Dla podniesienia skuteczności zabiegów herbicydowych stosuje się kombinacje herbicydów, które działają zarówno odglebowo jak i nalistnie.

Najpopularniejsze substancji czynnych, które wykorzystuje się w standardowym zwalczaniu chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego:

metamitron (np. Goltix Titan 565 SC, Torero 500 SC, Jupiter 700 SC, Metron 700 SC)

etofumesat (np. Kemiron Koncentrat, Oblix 500 SC)

lenacyl (np. Venzar 500 SC, Venzar 80 WP)

chlopyralid (np. Lontrel 300 SL, Major 300 SL)

chinomerak + dimetanamid-P (np. Tanaris, TopKat)

fenmedifam (np. Beetup Flo, Corzal)

Do zwalczania samosiewów rzepaku w buraku cukrowym używa się m.in. metamitronu wraz z triflusulfuronem metylu (np. Safari 50 WG + Trend). Wspomagająco działa również lenacyl. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie odnowiono zatwierdzenia dla substancji czynnej triflusulfuron metylu, a czas na zużycie zapasów tej substancji czynnej upływa najpóźniej dnia 20 sierpnia 2024 r.