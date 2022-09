Agro Show 2022. Kto zapłaci za wejściówki?

Wielkie święto miłośników ciągników i maszyn rolniczych już niebawem. Tegoroczna wystawa Agro Show odbędzie się w dniach 23-25 września tradycyjnie na lotnisku w Bednarach k. Poznania. Tym razem jednak większość zwiedzających będzie musiała zapłacić za wstęp na imprezę.

Bilety można nabyć w dwojaki sposób – drogą elektroniczną lub na miejscu. Dostępne są one na stronie ebilet.pl. Nie wszyscy jednak zapłacą za bilet; dla osób do 15 roku życia wstęp jest bezpłatny. Bilet ulgowy przysługuje uczniom do 26 roku życia i kosztuje 10 zł, zaś pozostali zapłacą za wejściówkę 15 zł. Oczywiście ceny te dotyczą wstępu na 1 dzień wystawy. Wystawa będzie czynna od piątku do niedzieli w godzinach 9-17.

Agro Show to nie tylko stacjonarna wystawa maszyn. Podczas imprezy tradycyjnie odbędą się pokazy maszyn; w tym roku zobaczymy m.in. pokazy pojazdów autonomicznych i maszyn do nawożenia organicznego i wapnowania. Będzie można je oglądać na polach pokazowych każdego dnia w godzinach 11-12 i 13-14.

Zapraszamy także do nas na stoisko nr 69 w sektorze C, gdzie czekają konkursy z nagrodami, a w sobotę i w niedzielę profesjonalne porady na temat nawożenia roślin uprawnych, których udzielać będzie dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. UP, specjalistka ds. nawożenia, na co dzień kierownik Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.