5 największych gospodarstw rolnych na świecie

Począwszy od ciekawostki, 5 największych gospodarstw, czy w niektórych przypadkach wręcz fabryk, znajduje się nie tylko na zaledwie dwóch kontynentach, ale w zaledwie dwóch krajach – w Chinach i w Australii. Jak są duże i jaki jest ich profil działalności? Zapraszamy do lektury.

5. Alexandria Station, Australia

Alexandria Station to dzierżawa o stricte pasterskim profilu działalności. Znajduje się na australijskim Terytorium Północnym. Farma należy do North Australian Pastoral Company i składa się z 55 tys. sztuk bydła wypasanego na powierzchni ponad 1,6 mln ha.

4. Clifton Hills Station, Australia

Czwarte miejsce zajmuje farma trudniąca się również chowem bydła o nazwie Clifton Hills Station. Zajmuje prawie 1,9 mln ha na których wypasanych jest 14 tys. sztuk bydła. Farma znajduje się na terytorium Australii Południowej.

3. Anna Creek, Australia

Anna Creek to największa farma w Australii. Jej powierzchnia to ok. 2,4 mln ha. To powierzchnia sporo większa od powierzchni takich krajów jak Izrael czy Słowenia. Anna Creek należy do Williams Cattle Company i ma w posiadaniu ok. 15 tys. sztuk bydła.

2. Modern Dairy, Chiny

Dwa najwyższe podia zajmują gospodarstwa, czy też może wręcz fabryki z Chin. “Nowoczesna mleczarnia” znajdująca się w Bengbu w Chinach to właściwie kompleks 15 gospodarstw o łącznej powierzchni ponad 4,45 mln ha (to więcej niż powierzchnia Danii). Należący do China Modern Dairy Holdings Ltd. kompleks produkuje łącznie ok. 600 ton mleka dziennie.

1. Mudanjiang City Mega Farm, Chiny

Miejsce pierwsze należy Mudanjiang City Mega Farm. Hodowanych jest tam ok. 100 000 krów mlecznych, a powierzchnia gospodarstwa to łącznie ponad 9,1 mln ha czyli niewiele mniej niż powierzchnia Portugalii czy Węgier. Na farmie produkuje się ok. 800 mln litrów mleka rocznie. Farma należy do Zhongding Dairy Farming.

Co ciekawe, gdybyśmy wzięli pod uwagę “10” największych gospodarstw świata, listę uzupełniłyby farmy trudniące się wypasem bydła w Australii. Może nieco dziwić brak reprezentantów chociażby kojarzących się z ogromnymi powierzchniami Stanów Zjednoczonych, jednak dwa największe gospodarstwa w tym kraju dysponują powierzchniami “zaledwie” po ok. 77 tys. ha.