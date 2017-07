Stawiają na ekologiczne rolnictwo

BIOPOMORZE – to nazwa pierwszego w województwie pomorskim stowarzyszenia producentów ekologicznych. Jego głównym celem działalności jest przede wszystkim upowszechnianie rolnictwa ekologicznego oraz promocja jego produktów wśród konsumentów i reprezentowanie interesów rolników ekologicznych oraz przetwórców i dystrybutorów produktów rolnictwa ekologicznego.

Ponadto podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarstw w zakresie prowadzenia rolnictwa ekologicznego, zwiększanie świadomości ekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i promowanie logo rolnictwa ekologicznego.

A wszystko to, jak zapowiadają twórcy BIOPOMORZA po to , aby dążyć do zwiększenia sprzedaży produktów ekologicznych zwłaszcza na terenie województwa pomorskiego.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy zarówno rolników ekologicznych, jak i zamierzających przystąpić do tego typu gospodarowania, przetwórców ekologicznych, firmy oferujące do sprzedaży produkty do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz osoby chętne do propagowania żywności wysokiej jakości.

Źródło: PODR