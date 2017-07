Mleko drożeje

W maju wyraźnie zmniejszyła się niekorzystna dla producentów różnica ceny mleka surowego w skupie w Polsce i w UE do zaledwie 5,8%. Według Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Polsce obecnie mleko jest już najdroższe od lipca 2014 r.

W maju mleko najbardziej podrożało w Czechach – o 1,8%, do 30,42 euro/100 kg; w Niemczech – o 1,0%, do 33,83 euro/100 kg; i w Polsce – o 0,9%, do 30,95 euro/100 kg. Cena mleka najmocniej spadła w Rumunii – o 6,6%, do 26,90 euro/100 kg; we Francji – o 3,5%, do 32,43 euro/100 kg; i na Litwie – o 3,4%, do 26,79 euro/100 kg.

Według wstępnych danych w czerwcu cena mleka w skupie w UE-28 podniosła się o 0,6% i wyniosła 33,05 euro/100 kg, natomiast w Polsce wzrosła o 0,5%, do 31,12 euro – informuje PFHB i PM

Źródło: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka