Pasteryzacja mleka odejdzie do lamusa?

Oszczędności finansowe i energetyczne to jedno, ale dla branży spożywczej i produkcyjnej w kraju, która boryka się z dostosowaniem biznesu do wymogów unijnych Europejskiego Zielonego Ładu nie bez znaczenia są również korzyści środowiskowe płynące z wdrożenia nowej technologii. Dzięki wykorzystaniu raslyzacji zakład mleczarski produkujący 40 ton serwatki na godzinę jest w stanie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o nawet 519 ton tocznie. Odpowiada to energii, jakiej potrzebuje typowy samochód rodzinny, żeby objechać świat dookoła 164 razy.