Prognozy wskazują na dalsze spadki cen mleka, choć konkurencja o surowiec ogranicza to zjawisko

Na chwilę obecną patrząc od września br. obserwowany jest silny wzrost cen produktów mlecznych na światowym rynku mleka, co przekłada się na wzrosty również na rynku krajowym. Jednak jak piszą w swoim najnowszym raporcie analitycy Credite Agricole, trend ten może ulec zmianie już z początkiem przyszłego roku.

Obecnie wg. analityków główną przyczyną obserwowanego wzrostu cen jest wyraźne obniżenie dynamiki dostaw mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (UE, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, USA, Australia i Argentyna), która w III kw. spadła do -0,5% r/r wobec 0,6% w II kw.

Za główne źródło obniżenia produkcji mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych odpowiedzialna jest Unia Europejska, gdzie rosnąca produkcja w Niemczech i w Polsce nie jest w stanie skompensować jej silnego spadku we Francji, Holandii, Włoszech oraz Irlandii. Jednocześnie cały czas mamy do czynienia z osłabionym popytem na produkty mleczne.

Na uwagę zasługuje również osłabienie popytu w Chinach, będących największym importerem produktów mlecznych, gdzie wolumen importu obniżył się we wspomnianym okresie o 5,7% r/r. Zakupy ze strony Chin ograniczone są przez spowolnienie popytu wewnętrznego w tym kraju oraz rosnącą krajową produkcję.

Uwzględniając utrzymującą się wysoką opłacalność produkcji mleka analitycy uważają, że w najbliższych miesiącach istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownego wzrostu jego światowej podaży. W warunkach nadal słabego popytu na produkty mleczne byłoby to czynnikiem oddziałującym w kierunku korekty i spadku cen na światowym rynku mleka.

Z tego powodu prognozują oni, że odnotowany w ostatnich miesiącach wzrost cen produktów mlecznych jest przejściowy i w najbliższych miesiącach powrócą one do trendu spadkowego. W 2024 r. oczekiwany jest stopniowy wzrost światowego popytu na produkty mleczne wspieranego przez zwiększenie siły nabywczej konsumentów w warunkach ożywienia wzrostu gospodarczego.

Dodatkowo w raporcie podtrzymano ocenę zgodnie z którą światowy rynek mleka pozostanie w spadkowej fazie cyklu do III kw. 2024 r., przy czym trzeba uwzględnić tutaj ryzyka związane z warunkami agrometeorologicznymi wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych oraz niepewnością dotyczącą tempa odbudowy światowego popytu na produkty mleczne, w szczególności ze strony Chin.

W konsekwencji oczekuje się, że cena skupu mleka w Polsce od początku 2024 r. powróci do trendu spadkowego. Lokalnie czynnikiem ograniczającym skalę spadku cen jest wysoka konkurencja o surowiec pomiędzy mleczarniami. Tym samym prognozowane jest, że na koniec 2023 r. cena skupu mleka w Polsce wyniosą ok. 205 zł/hl, a na koniec 2024 r. ok. 200 zł/h