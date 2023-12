Nabijanie rolników w butelkę przez mleczarnię czy zwykłe niedbalstwo?

Konsekwencją wykrycia antybiotyków w mleku jest wstrzymanie dostaw i wymierne straty dla hodowcy, ze względu chociażby na utylizację całych partii surowca. W związku z taką sytuacją zadzwonił do nas jeden z hodowców, którego ta sytuacja dotknęła. Nie była ona jednak wcale taka oczywista i ten artykuł piszemy ku przestrodze.

Kilkanaście dni temu odezwał się do naszej redakcji jeden z hodowców z centralnej Polski, który zastrzegł sobie anonimowość, ale chciał się z nami podzielić sytuacją, jaka go dotknęła.

– Krótko po odbiorze mleka z mojego gospodarstwa zadzwoniono do mnie z mleczarni, że w próbce mleka zabranego ode mnie znajdują się pozostałości antybiotyków. Od razu poinformowano mnie, że będę musiał pokryć koszty utylizacji całego transportu, czyli około 14 tys. litrów, co wiązałoby się ze stratą blisko 30 tys. zł – mówi hodowca.

Sytuacja ta była o tyle dziwna, że nasz czytelnik prowadzi gospodarstwo wspólne z rodzicami i część stada należy do niego, a część do rodziców, a mleko z całego stada zlewane jest do jednego zbiornika. Najważniejsze jest w tym wszystkim właśnie to, że w części mleka, które jest zapisywane na konto rodziców hodowcy, nie wykryto żadnych pozostałości antybiotyków, a próbka z jego części, które było pobierane z tego samego zbiornika, takie pozostałości już zawierała.

Jak informował nas hodowca, na jego korzyść zadziałało właśnie to, że mleko z jego stada, jak i stada rodziców jest zlewane do jednego zbiornika. Kiedy zaś próbował się dowiedzieć czegoś więcej o tej sytuacji w swojej mleczarni, usłyszał wówczas, że prawdopodobnie musiało dojść do podmiany próbek, ale dzięki wspomnianej wyżej sytuacji w gospodarstwie hodowcy udało mu się uniknąć dużych kosztów, jakie musiałby ponieść za utylizację całej cysterny mleka, gdyż to mleczarnia wobec niemożliwości wykrycia momentu zamiany próbek musiała takowe koszty ponieść.

Niemniej jednak rodzi się w tym momencie pytanie ile takich sytuacji w skali kraju ma miejsce i hodowcy, mimo tego, że są pewni, że w ich stadzie nie były stosowane antybiotyki, wobec niemożliwość udowodnienia tego, muszą ponosić koszty czyichś zaniedbań?

A czy wam zdarzyły się podobne sytuacje? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.