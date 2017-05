Finansowe wsparcie dla wszystkich poszkodowanych rolników

W związku z dużymi stratami powstałymi w uprawach rolniczych (szczególnie w sadowniczych i jagodowych) w wyniku wiosennych przymrozków NSZZ RI „Solidarność” wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków i objęcie pomocą wszystkich rolników i sadowników, którzy ponieśli znaczne straty w danych uprawach w związku z wystąpieniem przymrozków w formie pomocy liczonej proporcjonalnie do 1 ha zniszczonych upraw. Jest to rozwiązanie oczekiwane i postulowane przez rolników i sadowników.

– Zniszczeniu uległy całe plantacje, co może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw. Temperatura przy gruncie miejscami spadła nawet do -7 stopni Celsjusza, powodując dotkliwe straty nie tylko w sadach, ale również w uprawach truskawek, malin i borówki czy agrestu jak szacują rolnicy straty mogą sięgać nawet do 80 a miejscami niemal do 100 % uprawy (w szczególności wczesnych odmian czereśni, moreli i brzoskwiń) – informuje NSZZ RI „Solidarność’’

W ocenie rolniczej ,,Solidarności ‘’dotychczasowy system szacowania szkód 30% średniej produkcji rocznej z ostatnich 3 lat, oparty na okresie 5 lat, w z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej może spowodować w tym przypadku wykluczenie wielu rolników z możliwości otrzymania rekompensat.

Niestety jak zaznaczają związkowi działacze w przypadku plantacji sadowniczych bądź upraw jagodowych, które stanowią w wielu przypadkach główne utrzymanie gospodarstwa, ale produkcja ta jest zbyt mała w porównaniu do innych upraw, aspirowanie o rekompensatę będzie znacznie utrudnione, mimo iż zniszczeniu w wielu przypadkach uległa cała uprawa bądź znaczna jej część.

Źródło: Solidarność RI