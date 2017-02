20 000 prasa NH sprzedana.

Fabryka New Hollanda w Płocku wyprodukowała 20 000 prasę rolującą. 16 lutego w tejże fabryce odbyło się uroczyste przekazanie maszyny nowemu właścicielowi i oddanemu klientowi marki NH, Panu Włodzimierzowi Podleśnemu. Poniżej zapraszamy państwa do obejrzenia zarówno zdjęć, filmu z samej fabryki oraz krótkiego filmiku z uroczystości przekazania prasy.

Wyprodukowanie 20 000 prasy to nie jedyna nowość i zmiany jakie zaszła w tym miesiącu w firmie NH. Otóż, od 1 lutego CNH Industrial zakończyło przejęcie sektora rolniczego Grass and Soil spółki Kongskilde Industries, będącej częścią Grupy Danish Group Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.) . Przejęcie to znacznie poszerzyło i uzupełniło ofertę marki New Holland, wzbogacając ją o portfolio kluczowych produktów dotyczących rozwiązania upraw, siewu, siana i kiszonki firm, takich jak Kongskilde, Överum, Howard i JF. Firma Kongskild, a także działy sprzedaży, dilerzy i importerzy bez zmian będą kontynuować swoją działalność, zapewniając ciągłość obsługi klientów. New Holland będzie stopniowo integrować nowe rozwiązania rolnicze ze swoją ofertą produktową.

„Jest to bardzo istotny krok naszej strategii, który ma na celu obsługę naszych klientów na całym świecie oraz zapewnianie im innowacyjnych i kompletnych rozwiązań dostosowanych do każdych potrzeb.” – skomentował prezydent marki New Holland Agriculture Carlo Lambro.

Przypomnijmy, że marka New Holland od 8 lat zajmuje on pierwsze miejsce w sprzedaży nowych ciągników rolniczych na rynku polskim.

New Holland oferuje swoim klientom najszerszą w branży ofertę nowoczesnych produktów i usług: pełną linię sprzętu od ciągników rolniczych przez maszyny żniwne, kombajny zbożowe, ładowarki teleskopowe, prasy zbierające i sieczkarnie samobieżne. Maszyny żniwne New Holland wytwarzane są również w historycznej fabryce kombajnów w Płocku, która jest jednym z największych zakładów produkujących maszyny rolnicze w Polsce. Powierzchnia całkowita zakładu to 413 600 m2, z czego powierzchnia hal i budynków to 97 000 m2. CNH Industrial zatrudnia na stałe ok. 1200 osób – większość z nich stanowią pracownicy płockiej fabryki. Istotnym elementem struktury zakładu produkcyjnego jest dział badawczo-rozwojowy, którego pracownicy: konstruktorzy wyspecjalizowani w branży rolniczej, projektują nowe maszyny przy współpracy z konstruktorami z innych centrów rozwojowych koncernu. Płocka fabryka jest jednym z największych pracodawców w regionie.

Początki zakładu produkcyjnego w Płocku sięgają roku 1870. Po drugiej wojnie światowej w 1945r. utworzono Płockie Zakłady Maszynowe, gdzie w kolejnych latach rozpoczęto produkcję maszyn rolniczych, w tym legend techniki rolniczej (od 1962 kombajn Vistula, od 1971r. kombajn Bizon). W 1998 r. w fabrykę zainwestowała marka New Holland, uruchamiając w niej produkcję kombajnów serii TC. Produkcja została z czasem poszerzona o prasy zwijające oraz hedery do zbioru zbóż i kukurydzy. W Płocku powstaje obecnie również kombajn górski serii TC, przeznaczony do zbiorów na terenach pochyłych. Poniżej można zobaczyć film przedstawiający pracę kombajn górskiego serii TC.

W wyniku fuzji w 2013 CNH Global N.V. i Fiat Industrial S.p.A powstała nowa spółka CNH Industrial N.V. Od 2014 roku spółka działa pod nazwą CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Maszyny z Płocka można spotkać nie tylko na polach w Polsce, ale i w takich krajach jak Włochy, Francja, USA, Japonia, Rosja, Turcja czy Irak.

Marka ta szczyci się ugruntowanym doświadczeniem przemysłowym, szeroką gamą produktów i globalnym zasięgiem działania. Wyznacznikiem poziomu jakości CNH Industrial są certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz ISO:50001. Jakość wyrobów CNH Industrial potwierdzona została przez liczne wyróżnienia.