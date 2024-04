Żółte naczynie – pamiętaj podnosić do góry, na wysokość wzrostu pędu głównego

W fazie wydłużania pędu głównego następuje bardzo intensywny wzrost rzepaku. W okresie tym należy pamiętać, żeby sukcesywnie wraz ze wzrostem rzepaku podnosić do góry żółte naczynie.

Na samym początku wznowienia wegetacji wiosennej – pęd główny rzepaku ma zaledwie około 15 cm długości. Gdy zaczyna się intensywny wzrost rzepaku to również pęd główny zaczyna intensywnie rosnąć. Mniej więcej na wysokość 50 cm. W okresie tym należy pamiętać, żeby sukcesywnie wraz ze wzrostem rzepaku podnosić do góry żółte naczynie.

Żółte naczynie służy do monitoringu plantacji z rzepakiem. W początkowej fazie wzrostu odławia się do niego chowacz brukwiaczek, a następnie chowacz czterozębny. W momencie, gdy rzepak zaczyna wytwarzać pąki kwiatowe, to na plantację z rzepakiem zaczyna nalatywać słodyszek.

Żeby żółte naczynie spełniało swoją funkcję należy pamiętać o kilku rzeczach