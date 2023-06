Zniszczenie tamy w Ukrainie tylko na krótko podbiło ceny zbóż na giełdach

Wczorajsze wydarzenia na Ukrainie spowodowały krótkotrwały rajd na rynkach towarowych, ale nastroje popsuły nowe prognozy eksportu z Rosji. Inwestorzy czekają na dalszy rozwój wypadków.

Jak informuje serwis Kaack wtorkowy handel pszenicą w Paryżu zatrzymał się po trzech kolejnych zielonych sesjach. Po tym, jak kontrakt wrześniowy wzrósł o 5,75 EUR do 236,5 EUR i był w stanie utrzymać ten poziom do popołudnia, przed zamknięciem notowań nastąpiła przecena i na koniec sesji nastąpił spadek o 25 eurocentów do 230,25 EUR/t.

Wszystko to spowodowały wiadomości z Ukrainy o zniszczeniu zapory Nowa Kachowka na Dnieprze, a dodatkowo wcześniej na Ukrainie w wyniku eksplozji uszkodzony został rurociąg amoniaku z Rosji do Odessy, którego otwarcia Rosja domaga się od roku. W tym momencie nie jest jasne, jaki wpływ będzie miała eskalacja.

Dodatkowo na rynki wpływają szacunki odnośnie eksportu rosyjskiej pszenicy w sezonie 2023/24, który może nawet pobić tegoroczny rekord, zwiększając się o 3 proc. do 45,7 mln ton. Prognoza ta została zrewidowana w górę ze względu na wyższe szacunki zbiorów, niskie prawdopodobieństwo nowych zakupów interwencyjnych przez rosyjski rząd oraz uruchomienie nowego terminalu głębinowego.

Nastroje popsuły również wyniki egipskiego przetargu na pszenicę, gdzie we wtorek najtańsza oferta z Rosji wynosiła 229 USD/t (215,29 EUR/t). Pojawiły się inne oferty na 240 USD/t (224,58 EUR/t), ale np. najniższe oferty z Francji wynosiły nieco poniżej 260 USD/t (243 EUR/t).

Źródło: Kaack