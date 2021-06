Zboża jare dotknięte suszą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb stwierdził w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Głównie występowała ona wśród upraw zbóż jarych.



Jak podaje IUNG obecnie susza rolnicza występuje na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zagrożone suszą są województwa: lubelskie, część warmińsko-mazurskiego, łódzkie, częściowo świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.

W województwie wielkopolskim rolnicy zgłaszają objawy suszy rolniczej w północnej części województwa oraz na krańcach południowych.

– Niedobory wody dla roślin uprawnych od 1 kwietnia do 31 maja są bardzo zróżnicowane. Największy deficyt wody odnotowano w woj. zachodniopomorskim, gdzie stwierdzamy wystąpienie suszy, powodującej obniżenie polonów zbóż jarych przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach pogodowych. Natomiast najmniejsze niedobory występują w południowej i południowo-zachodniej części kraju, w których zasoby wodne są duże, na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych – informuje IUNG.