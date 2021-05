Zbiory zbóż na Ukrainie mają być rekordowe

Według wstępnych szacunków podanych przez Ministerstwo Gospodarki i Handlu Ukrainy, zbiory zbóż i oleistych u naszego wschodniego sąsiada mają być w tym roku rekordowe i osiągnąć ponad 100 mln ton.

Rekordowe szacunki wynikają przede wszystkim ze sprzyjającej roślinom aury. Gdyby szacunki ekspertów okazały się prawdziwe, oznaczałoby to wzrost plonów o min. 1/5 w stosunku do roku ubiegłego i o 1/4 w stosunku do prognoz marcowych.

Z kolei rok 2020 nie był dla Ukrainy zbyt pomyślny jeśli chodzi o produkcję zbóż. Z terenu tego kraju wywieziono dotychczas niecałe 41 mln ton zboża, czyli o 1/4 niż o tej samej porze przed rokiem. Największy spadek zanotowano w przypadku kukurydzy, bo aż o -27% rok do roku. W przypadku pszenicy jest to -22% r/r.

Źródło: eWGT za agro-business.com.ua