Za jakie przewinienia można stracić dowód rejestracyjny ciągnika? I ile to teraz kosztuje?

W trakcie kontroli drogowej policja może zatrzymać dowód rejestracyjny czy to ciągnika, czy też rejestrowanej maszyny towarzyszącej. Obecnie nie trzeba posiadać dowodu przy sobie, ale może on w takiej sytuacji zostać zatrzymany w systemie informatycznym.

Obecnie, po poniesieniu stawek mandatów od 1 stycznia br., konfiskata dowodu rejestracyjnego może być dosyć bolesna, bo stawki mocno wzrosły. Za jakie przewinienia możemy go zatem stracić? Jest kilka takich rzeczy na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Pierwszą, bardzo częstą przyczyną jest zły stan techniczny pojazdu. Tego punktu nie trzeba raczej tłumaczyć. Niemniej jednak w skład tego podpunktu prócz rzeczy tak oczywistych jak np. widoczne wycieki oleju czy niesprawne lub nieprawidłowe oświetlenie wejść mogą również rzeczy takie jak brak przewidzianego prawem wyposażenia pojazdu. Mowa tutaj np. o braku trójkąta wyróżniającego pojazdy wolnobieżne.

Jednakże najczęściej, z rozmów które przeprowadziliśmy z policjantami z wydziału ruchu drogowego, wynika, że dowód jest zabierany za brak aktualnych badań technicznych. Nie ma tu często znaczenia czy są to pojazdy stosunkowo nowe, czy też kilkudziesięcioletnie. Rolnicy bardzo często zapominają o regularnych przeglądach.

O ile wcześniej mandat w wysokości 50-100 zł i obowiązek wykonania przeglądu nie robił na nikim wrażenia, o tyle teraz, kiedy kwoty wzrosły drastycznie, warto pamiętać o regularnym wykonywaniu przeglądu.

Co prawda kodeks wykroczeń, ani tym bardziej taryfikator mandatów takiego wykroczenia jak przekroczenie daty przeglądu wprost nie definiuje, to policjant wystawia (jeśli w ogóle to robi) mandat z art. 97 k.w. Artykuł ten przewiduje karę w postaci nagany lub grzywny do 3000 zł. Jedynym pocieszeniem jest tutaj fakt, że nie ma dolnych widełek, wiec trzeba się mocno postarać, aby otrzymać najwyższą możliwą grzywnę.

Jeśli jednak stan techniczny pojazdu budzi duże obawy, a do tego pojazd nie ma ważnego badania technicznego, policjant może wypisać taki właśnie mandat. Teoretycznie. Dlatego tak ważny jest dobry stan techniczny, bo jeśli funkcjonariusz widzi, że doszło jedynie do niedopełnienia obowiązku przeglądu, nie wystawi wysokiego mandatu.