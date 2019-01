Z myślą o wczesnym wykryciu ASF – nowe rozporządzenia ministra rolnictwa

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi konieczna jest zmiana „Programu…” realizowanego w 2018 r., a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego populacji świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie ochronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej przez rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Jak zaznacza resort rolnictwa, wprowadzenie środków wskazanych w programie pozwoli na podjęcie skuteczniejszych działań mających na celu przede wszystkim ograniczenie populacji dzików, stanowiących główny rezerwuar wirusa ASF, w środowisku oraz eliminację zwłok padłych dzików ze środowiska, a także działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat ASF wśród innych służb i inspekcji oraz podmiotów między innymi świadczących usługi z zakresu przewozu osób.

– Realizacja programu zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego w populacji świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie ochronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Efektem powyższych działań będzie m.in. uzyskanie wiarygodnych danych na temat zakażeń wirusem ASF u świń i dzików oraz obszaru na którym te zakażenia występują, co w konsekwencji pozwoli na skuteczne hamowanie szerzenia się ASF oraz wykazanie wobec Komisji Europejskiej i państw członkowskich poprawy sytuacji epizootycznej. Brak nowych przypadków i ognisk ASF pozwoli na wykazanie zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a nawet jego zwalczenie – informuje MRiRW.

Szacowane ogólne koszty realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. wyniosą 38 278 270,00 zł (9 224 093, 10 euro). Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu Polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej programu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 23 193 298,30 zł (5 589 099,61 euro).

W nowym projekcie wprowadzono następujące zmiany:

1) wypłata środków za zgłoszenie zwłok dzików padłych będzie przysługiwać za wszystkie zwłoki znalezione na obszarze całego kraju;

2) kampania informacyjna o ASF została rozszerzona na inne służby i inspekcje oraz podmioty świadczące usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów żeglugi i portów lotniczych oraz operatorów biur podróży i podmioty świadczące usługi pocztowe;

3) zostały zaktualizowane stawki za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia, będą one wynosiły 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki;

4) określono wysokość kosztu za unieszkodliwienie tusz dzików, pochodzących z polowania na obszarach objętym ograniczeniami i zagrożenia niezagospodarowanych przez myśliwych, koszt ten wynosić będzie 700 zł brutto za sztukę;

5) został dodany akapit „Obszar WAMTA” (obszar, na którym zgodnie z założeniami „Strategii ws. ASF dla wschodniej części UE” prowadzone są działania średnioterminowe związane ze zwalczaniem ASF), zawierający m.in. definicję tego obszaru, wg której WAMTA to: – gminy, które w całości lub części położone są w pasie do 100 km od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą, za wyjątkiem gmin położonych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia, oraz – gminy, które w całości lub części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru ochronnego;

6) na obszarze WAMTA określone zostały nowe wysokości stawek za dziki pozyskane w ramach polowania tj. 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki;

7) wprowadzono wypłatę środków za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych w całym kraju, w tym dla obszarów ochronnego, objętego ograniczeniami i zagrożenia – 200 zł brutto oraz dla obszarów poza wyżej wymienionymi – 100 zł brutto. Poprzednia kwota 100 zł brutto funkcjonowała tylko na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia i nie stanowiła wystarczającej zachęty do zgłaszania padłych dzików;

8) wprowadzono punkt dotyczący wprowadzenia obowiązku bezpiecznego usuwania zwłok padłych dzików na obszarze całego kraju. Zmianie uległ koszt bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarach ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia tj. 170 zł brutto za sztukę (program zakłada 1 800 tusz padłych dzików do utylizacji) i 1220 zł brutto za tonę (program zakłada 90 ton tusz padłych dzików);

9) określono, iż całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest objęte zakazem dokarmiania dzików, zgodnie z założeniami „Strategii ws. ASF dla wschodniej części UE”;

10) określono wysokość kosztów dofinansowania odłowu dzików, ich uśmiercenia oraz transport do zakładu utylizacji i utylizację ich zwłok. Założono utylizację 1 500 sztuk zwłok uśmierconych dzików i wypłatę wykonawcy tego nakazu kwotę w wysokości 700 zł brutto za dzika, niezależnie od płci i masy ciała zwierzęcia w wysokości. W przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii takiego nakazu — powyższy odłów dzików dotyczyć będzie miast i obszarów gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;

11) w stosunku do Programu obowiązującego od stycznia 2018 (Dz. U. 2018 poz. 316) nastąpił wzrost o 10 mln całkowitych szacunkowych kosztów programu (z 28,4 mln do 38,3 mln) z uwagi m.in. na:

a) – wzrost stawek wypłacanych za dziki odstrzelone w ramach odstrzału sanitarnego oraz polowania oraz za znalezione dziki padłe w całym kraju;

b) – wprowadzenie kosztu bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia,

c) – wprowadzenie stawki związanej z odłowem dzików, ich uśmiercenia, transportem do zakładu utylizacji i utylizacją w przypadku wydania nakazu takiego odłowu przez powiatowego lekarza weterynarii w miastach i obszarach gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;

d) – zwiększenie liczby dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego i planów łowieckich i liczby wykonanych testów PCR w związku z intensyfikacją ww. działań na obszarach ochronnym, objętym ograniczenia i zagrożenia,

e) – zakup wag hakowych do określenia masy ciała dzika, co ma znaczenie przy określaniu wieku samicy dzika w związku z wypłatą różnych stawek za pozyskanie samic dzika poniżej i powyżej kategorii przelatek, a także przy określaniu kosztów utylizacji zwłok dzików jeżeli cena jest liczona za tonę.

Źródło: KZP – PTCH, MRiRW